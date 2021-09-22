Минск, 22 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Грузия возглавила антирейтинг постсоветских республик по росту потребительских цен. По итогам января-августа инфляция там повышена на 11,2%.

Pixabay.com Инфляция

В пятёрку лидеров по повышению потребительских цен вошли также Киргизия и Украина (по 6,2%). Белоруссия заняла четвёртое место с 6,1%. Далее следуют Казахстан и Эстония (по 5,8%), Азербайджан и Литва (по 5%), Таджикистан и Узбекистан (по 4,8%), Россия (4,69%), Молдавия (4,29%), Латвия (4,1%) и Армения (3,7%). Данных официальной статистики Туркмении в открытом доступе не оказалось.

Белорусское издание «Политринг» напомнило: «В прошлом году Белоруссия занимала 5-е место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (7,4%)».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии