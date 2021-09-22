Тбилиси, 22 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Турецкая компания Enka решила расторгнуть договор с правительством Грузии о строительстве Намахвани-ГЭС. Об этом сообщает агентство Business Media Georgia, ссылаясь на заявление компании, сделанное на Стамбульской фондовой бирже.

Цитата из видео на YouTube Акция против строительства ГЭС Намахвани. Тбилиси

По данным журналистов, причиной такого решения стало то, что грузинская сторона якобы нарушила условия договора. Также сообщается о форс-мажорных обстоятельствах. Ранее сообщалось, что руководство Enka планирует подать иск против правительства Грузии.

Ещё в июле 2021 года в Enka заявили, что не планируют прекращать строительство.

Напомним, договор о строительстве Намахвани-ГЭС в ущелье долины Риони был подписан в апреле 2019 года. По нему турецкая компания после завершения работ получала право на эксплуатацию станции в течение 99 лет.

Проект вызвал возмущение жителей долины Риони. Они с конца 2020 года проводили протесты и перекрывали дороги для турецкой техники. Переговоры между протестующими и властями Грузии ни к чему не привели.