Москва, 22 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Денис Кукояка заявил, что решил «взять паузу с концертами» группы «ХЛЕБ». О своём решении он сообщил в личном Instagram-аккаунте 21 сентября.

Скриншот с YouTube Группа ХЛЕБ

https://www.instagram.com/p/CUDf7iRA2Ly/

«Всё началось с середины 2019 года. Мы писали альбом, который не зашел и видимо в тот момент, я очень выгорел», — объяснил Кукояка. «Я не раз поднимал разговор о паузе с концертами внутри группы, потому что чувствовал себя не комфортно… Парни меня отпустили со сцены, отнеслись к моим переживаниям с пониманием», — написал он.

ИА REGNUM напоминает, что группа «ХЛЕБ» была основана в 2013 году. Участники коллектива, Александр Шулико, Денис Кукояка и Кирилл Трифонов, исполняют треки в стиле комедийного рэпа.