Ижевск, 22 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Научные изыскания для дальнейшей разработки проекта реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске проведет лаборатория технической экспертизы «А1 Эксперт» (Ростов-на-Дону). Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Allatur Главный корпус Оружейного завода

Ранее специалисты компании работали на проектах в Государственной Третьяковской галерее, администрации губернатора Санкт-Петербурга, Джума-мечети в Дербенте, которая внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО.

Стоимость исследовательских работ составит 28,5 млн рублей, которые будут выделены из бюджета республики.

В настоящее время детальная концепция преображения главного корпуса завода представлена на портале главныйкорпус.рф. «А1 Эксперт» займется оценкой фактического состояния здания, его фундаментов и перекрытий. По итогам работ будет получено заключение о возможности современного использования здания.

По контракту работы должны быть завершены до начала августа 2022 года. На первом этапе — в течение около трех месяцев — компания проведет предварительное исследование, далее начнутся инженерные и архитектурные изыскания.

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Как сообщало ИА REGNUM, разговоры о необходимости реконструкции глава корпуса завода ведутся долгие годы. О скорейшем начале изыскательских работ глава Удмуртии Александр Бречалов говорил еще летом 2019 года. Тогда ожидалось, что реконструкция продлится в течение трех-четырех лет, а работы на территории всего комплекса завода оценивалась в 3−5 млрд рублей.

Последний раз капитальный ремонт башни Ижмаша проводился в 1966 году. Главный корпус сейчас пребывает в плачевном состоянии. В 2018 году из-за пожара обрушился обшитый деревом металлический шпиль башни завода — один из самых узнаваемых символов Ижевска.

По словам Бречалова, в следующем году республика готова выделить из бюджета средства на проект реконструкции одного из лучших произведений мирового промышленного зодчества. После разработки проекта, уже в 2023 году, планируется подать заявку на включение в Федеральную адресную инвестиционную программу.

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