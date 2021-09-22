Москва, 22 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Мошеннические действия, когда злоумышленники обманом заставляют жертву пополнить их карточный счет, становятся все более популярными не только в Европе, но и России. Конечно, с этим необходимо бороться, но есть и негативные моменты, заявил корреспонденту ИА REGNUM учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров.

Доходы

«Центральный Банк России предлагает ужесточить контроль над процедурой пополнения карт банков через банкоматы и платежные терминалы.

Под контроль могут попасть все входящие платежи, ведь даже если факт мошенничества будет установлен, шанс вернуть похищенные средства минимальный.

ЦБ РФ, под видом заботы о сохранности денег граждан Российской Федерации, желает достичь сразу двух целей.

С одной стороны, улучшить защиту денежных средств граждан от покушения на них злоумышленников, а с другой стороны, ужесточить контроль за всеми входящими транзакциями россиян, вне зависимости от того, на карту какого из российских банков они поступают.

Согласны, что антифрод-процедура — это важно, в реалиях современной жизни, но у данной, в целом достаточно позитивной инициативы, есть и другая, гораздо более нужная государству цель.

Ведь контроль над финансовыми потоками физических лиц — возможность выводить денежные средства из тени. Например — получать больше информации о сделках в области цифровых денег (криптовалюты)», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России призвал усилить контроль банков за пополнением их карт через банкоматы и специальные терминалы.

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