Кемерово, 22 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Социологи Центра управления регионом Кузбасса провели онлайн-опрос о качестве организации бесплатного горячего питания в начальной школе. Исследование проводилось через социальные сети и чаты в мессенджерах методом стихийной выборки, рассказали в правительстве региона.

Проверка питания в школе

«Общая оценка качества питания по пятибалльной системе составила четыре балла», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что кузббассовцы заполнили почти 6 тысяч анкет. Наибольшие баллы они выставили за соблюдение временного режима и санитарных требований к пищеблоку, организацию подачи блюд и соответствие здоровому питанию, а также за ассортимент и вкус. Самую низкую оценку получил учёт индивидуальных особенностей детей. При этом в особом меню, по мнению респондентов, нуждаются только 5% учащихся.

Недочеты обозначены в 58 школах. Замечания передадут в муниципалитеты для устранения.