Самара, 22 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. 531 новый носитель коронавируса выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 100 629 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области скончались 3712 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки констатировали смерть 19 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 83 326 человек, в том числе за прошедшие 24 часа победили инфекцию 282 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 сентября в регионе за сутки выявили 524 носителя коронавируса.