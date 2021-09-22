Афины , 22 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Реформы в министерстве иностранных дел Греции высоко оценил заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Костас Фрагояннис, выступая во время представления Национального стратегического плана экстраверсии в Греческом Всемирном культурном центре в Афинах 21 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Флаг Греции

Фрагояннис рассмотрел эффективность новой «экстравертной экономической дипломатии», которая проводилась во время пандемии коронавируса и включила 27 поездок за границу, многосторонние отношения с международными организациями, улучшение двусторонних экономических отношений с десятками стран, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Африке и традиционных союзников Греции, а также стратегический диалог с Соединенными Штатами и план действий с Германией. Он также упомянул позитивную повестку дня с Турцией, развитие чувствительных экономических отношений с Северной Македонией и западными Балканами, а также открытие новых перспектив с такими странами, как Ливия и Ирак, и странами, расположенными дальше, такими как Япония и Индия.

Заместитель министра отметил, что вся эта деятельность привела к «наиболее значительному росту экспорта», «увеличению иностранных инвестиций и рекламных акций» и «впечатляющему улучшению имиджа Греции за рубежом как инвестиционного направления». В частности, по словам Фрагоянниса, экспорт вырос на 24,7% за первые семь месяцев 2021 года на сумму 22,11 миллиарда евро после «осуществления согласованных, целенаправленных действий с определением приоритетов рынков и секторов».