Женева, Швейцария, 22 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Афганистане наступит гуманитарная катастрофа, если срочно не предотвратить коллапс в системе здравоохранения этой страны. С таким заявлением генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандхари выступили по итогам своего визита в Афганистан.

Afghanistan Matters Афганские дети

«Система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса. Если не будут предприняты срочные действия, страна неминуемо столкнется с гуманитарной катастрофой», — отмечается в документе, распространённом 22 сентября в Женеве.

ВОЗ отмечает, что без медицинских поставок и выплат персоналу остались тысячи учреждений здравоохранения. Это произошло после сокращения донорской поддержки крупнейшего в Афганистане проекта в области охраны здоровья.

Только 17% учреждений полностью готовы к работе, многие стали работать меньше или вовсе закрылись. Прекратили работу девять из 37 больниц, где лечили COVID-19, борьба с эпидемией коронавируса сократилась в целом.

В организации подчеркнули, что нужно скорее использовать 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, которые есть в стране.

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