Челябинец попал под статью за уклонение от армии
Челябинск, 22 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Челябинске 21-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела в связи с уклонением от службы в армии. Об этом сообщает областное управление СКР.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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Преступление было совершено в начале 2021 года. Юноша не являлся по вручённым повесткам, хотя не имел оснований для освобождения от службы.
Сейчас по возбуждённому уголовному делу идут следственные действия. Также решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения.