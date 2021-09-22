Челябинск, 22 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Челябинске 21-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела в связи с уклонением от службы в армии. Об этом сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Призыв

Преступление было совершено в начале 2021 года. Юноша не являлся по вручённым повесткам, хотя не имел оснований для освобождения от службы.

Сейчас по возбуждённому уголовному делу идут следственные действия. Также решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения.