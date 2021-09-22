Иркутск, 22 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. На границе Иркутской области и Бурятии (в районе реки Снежной) сегодня, 22 сентября, пропали пять добровольцев, которые 15 сентября вышли на поиски пропавшего рыбака.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«20 сентября они должны были выйти на связь, но этого не сделали. В экстренные службы об этом сообщили их родные» — сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Известно, что 15 сентября на поиски рыбака из бурятского поселка Выдрино вышли добровольцы, которых собрали родственники пропавшего. Теперь искать их отправились сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда на аэролодках

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на реке Урик в Черемховском районе Иркутской области при прохождении порога произошло опрокидывание лодки, в которой находились два рыбака. Одному из них удалось самостоятельно добраться до берега. Второго — 66-летнего жителя Иркутска — на протяжении нескольких дней искали сотрудники Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Ими был обследован участок русла реки Снежной вверх по течению до слияния с рекой Селенгинкой протяженностью около 20 километров. Но безуспешно.