Элиста, 22 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Прокурор Калмыкии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов банды фальшивомонетчиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

Как следует из материалов уголовного дела, жители Элисты в составе организованной преступной группы совместно с подельниками покупали в Москве фальшивые пятитысячные купюры, затем расплачивались ими в магазинах, расположенных в Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье. Злоумышленникам удалось сбыть не менее 19 подделок. В ходе обысков было изъято 16 приготовленных к сбыту фальшивых купюр.

Материалы уголовного дела рассмотрит Элистинский городской суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.