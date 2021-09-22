Казань, 22 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Столица Татарии принимает Всероссийские соревнования «Шаг к триумфу» по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 22 по 24 сентября на базе центра гимнастики, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Sport.kazanfirst.ru Художественная гимнастика

Спортсменки будут соревноваться в индивидуальной и групповой дисциплинах. Для участия во Всероссийском турнире съехались более 300 спортсменок из 22 регионов страны.

За звание лучшей поборются гимнастки от 6 до 15 лет. Турнир является отборочным этапом для участия в соревновании «Юные гимнастки».

ИА REGNUM напоминает, президент России Владимир Путин наградил российскую гимнастку Дину Аверину за ее выступление на Олимпийских играх в Токио, где она стала серебряной медалисткой в соревнованиях по художественной гимнастике, Орденом Дружбы.

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