Нью-Йорк, США, , 15:30 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглы провели встречу в кулуарах саммита Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Госдепа.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Сообщается, что стороны обсудили разные области сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой, в том числе вопросы безопасности.

«Турция — важный союзник по НАТО, и стороны обсудили совместные усилия по вопросу Афганистана и региональные проблемы, вызывающие обеспокоенность», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что 76-я сессия ГА ООН началась 21 сентября и будет идти до 27 сентября. Ситуация в Афганистане объявлена основной темой саммита.