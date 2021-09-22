Рязань, , 15:33 — REGNUM Муниципальный район — рекордсмен по явке на выборах 17−19 сентября — назвала 22 сентября избирательная комиссия Рязанской области.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Самый высокий показатель отмечен у Михайловского района — 80%. Наименьший результат у Московского района Рязани, где на участки пришли 36,14% избирателей.

В целом, в списки избирателей были внесены 894 483 рязанца, из них в выборах прияли участие 429 624 человека, что составляет 48,03%. В дни голосования в Рязанской области работали 1001 УИК по одному участку в Белоруссии и Казахстане. Механизмом «мобильный избиратель» воспользовались 31 675 человек.