Нью-Йорк, США, , 15:29 — REGNUM На покушение первого помощника украинского президента Сергея Шефира будет дан «сильный ответ». Об этом 22 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Нью-Йорке для участия в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, в видеообращении к жителям страны.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Зеленский, произошедшее считается покушением на убийство и потому сразу после своего выступления на ГА ООН он выезжает в Киев.

«Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть — внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — сказал он.

Также украинский президент отметил, что этот инцидент не окажет влияние на «крепость его команды» и на тот курс к «изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами», который он и его команда выбрали.

«Это никак не влияет, а даже наоборот, потому что этот мандат, мандат на перемены, мне дал народ Украины», — заключил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что о покушении на первого помощника украинского президента Сергея Шефира доложено президенту Украины Владимиру Зеленскому, и он готовит в связи с этим публичное заявление.