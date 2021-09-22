Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM Министерство иностранных дел Греции должно быть полностью реформировано, чтобы оно перешло из XIX в XXI век,. Об этом заявил министр иностранных дел страны Никос Дендиас на представлении Национального стратегического плана экстраверсии в Афинах 21 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Никос Дендиас Greek Ministry of Foreign Affairs

Выступая из Нью-Йорка, где он принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Дендиас сказал, что реструктуризация министерства уже началась ранее в 2021 году. По его словам, изменения были сосредоточены в двух направлениях. Первой была новая организация, созданная в феврале 2021 года, которая включает в себя лучшие практики в таких областях, как экономическая дипломатия и греческая диаспора. МИД также улучшил предоставление услуг для общественности, переведя их в цифровую форму с помощью министра электронного правительства.

Второе изменение связано с ликвидацией службы переводов (в этой службе многие поколения греков переводили официальные документы), которая, по его словам, работала по советской модели государственной монополии и предоставляла «паршивые услуги гражданам, принося убытки министерству и государственному бюджету».

Новая услуга, которая предоставляется 1 сентября, основана на электронных средствах работы, отметил он.