Варшава, , 15:28 — REGNUM Непризнанный официальной Варшавой президентом Белоруссии Александр Лукашенко лично причастен к организации наплыва нелегальных мигрантов в Евросоюз. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, выступая на Генассамблее ООН.

Анджей Дуда

По словам польского лидера, Лукашенко напрямую связан с доставкой в Белоруссию десятков тысяч нелегалов с Ближнего Востока, «которых полицейскими дубинками вынуждают пересекать нашу границу и пытаться искусственно вызвать «гуманитарный кризис». Дуда уверен, что именно из-за политики нынешнего белорусского руководства нелегалы «кочуют на границе» Белоруссии с ЕС.

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Президент Польши обвинил белорусский «режим» в антигуманном поведении и использовании нелегальных мигрантов как «пешек в политической игре». Дуда также обвинил Лукашенко в жестоком преследовании белорусских «патриотов», почти 150 тысяч из которых нашли убежище и работу в соседней Польше.

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