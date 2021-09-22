Джакарта, 22 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страна продолжит оказывать помощь Афганистану, сообщает Republika.

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«У Индонезии есть только один интерес, который заключается в том, чтобы увидеть, как афганский народ наслаждается миром и процветанием», — заявила глава МИД Индонезии.

Власти Индонезии сосредоточат внимание на двух основных вопросах, а именно на сотрудничестве между улемами двух стран и продвижении прав женщин в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии проведет встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии в Нью-Йорке (США).

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