Симферополь, 22 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Отставку министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова принял глава Республики Крым Сергей Аксёнов 22 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Постановляю принять отставку Храмова Михаила Михайловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра строительства и архитектуры Республики Крым 22 сентября 2021 года согласно поданному заявлению», — говорится в тексте указа.

Михаил Храмов занимал должность министра строительства и архитектуры Республики Крым в декабре 2018 года, до этого работал в органах власти Севастополя, в частности, возглавлял «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».