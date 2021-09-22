Москва, 22 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Рост стоимости продуктов питания, равно как и непродуктовой корзины в целом, наблюдается сейчас по всему миру. При этом развивающиеся страны страдают от инфляции больше, нежели высокоразвитые, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментирую возможный рост цен на макароны.

Дарья Драй ИА REGNUM Полки с макаронами утром в магазине

«Даже с учетом того, что многие из них традиционно ориентированы на сельхозпроизводство и пищевую промышленность. Причин здесь несколько.

И рост инфляции издержек, и более низкая производительность труда, чем в высокоразвитых государствах, и заметное удорожание практически всех ресурсов и сырья, начиная от энергетики, топлива, металлов, стройматериалов, и заканчивая сырьем, субстанциями, удобрениями, улучшителями.

Дорожает и сельхозтехника, а также комплектующие к ней. На стоимость зерна же повлияла еще и засуха в США и Канаде, которая выдернула цены на зерновые на новые высоты.

Тем не менее, опасаться чрезмерного удорожания хлебопродукции и макаронных изделий, полагаю, не стоит. Тем более, не должно возникнуть дефицита. Россия в этом году должна собрать достаточно хороший урожай зерновых.

По предварительным оценкам — третий по объемам за всю историю. Напомню, что в 2017 году Россия собрала 135,539 млн т зерна, в том числе 86,003 млн т пшеницы. В 2020 году урожай зерна составил 133,456 млн т, включая 85,896 млн т пшеницы.

В этом же году ожидается сбор 127,4 млн т зерна, в том числе около 81 млн т пшеницы. Это больше, чем потребляет страна, так что еще и на экспорт останется. То есть базовое сырье для производства тех же макаронных изделий у России будет.

Но вот рост издержек по иным направлениям в любом случае выльется в некоторое увеличение цен на соответствующую продукцию. Дефицита же точно возникнуть не должно, если, конечно, российские граждане не кинутся в магазины запасаться макаронами впрок», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, производители макаронных изделий сообщили о том, что в России зафиксирован дефицит твердых сортов пшеницы, а также резкий рост цен на сырье и материалы, что может привести к удорожанию макаронных изделий.

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