* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 15:24 — REGNUM Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе консультаций со спецпредставителями президента России, МИД КНР и премьер-министра Пакистана, состоявшихся в Кабуле 21−22 сентября, подчеркнули важность отношений с тремя странами в контексте ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в МИД РФ.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что стороны «в углубленном и конструктивном ключе» обсудили широкий спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями в Афганистане. В частности, отмечены такие аспекты как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей с иностранными государствами, обеспечение единства и территориальной целостности страны.

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«Талибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане», — отметили в МИД РФ.

Также в ходе консультаций была достигнута договорённость о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона.

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Напомним, визит в Кабул спецпредставителей президента России Замира Кабулова, МИД КНР Юэ Сяоюна и премьер-министра Пакистана Мохаммада Саддика состоялся по приглашению новых властей Афганистана. Дипломатов принял исполняющий обязанности премьер-министра Мохаммад Хасан, министр иностранных дел Амир Хан Муттаки, министр финансов Хидаятулла Бадри.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденкозаявил, что Россия рассчитывает на то, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет выполнять ранее данные обещания.