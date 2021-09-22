Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Отказ нападающего Артёма Дзюбы от вызова в сборную является исключительно его решением. Об этом 22 сентября заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Зенита» Сергей Семак

«Это исключительно решение Артёма. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств», — сказал Семак.

Он добавил, что Дзюба — взрослый человек, и сам знает, что ему лучше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба отказался выступать за сборную России в ближайших матчах, которые пройдут в октябре.