Афины , 22 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис упомянул о значительном росте греческого экспорта во время представления Национального стратегического плана экстраверсии во Всемирном культурном центре Греции в Афинах 21 сентября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Этот факт «является лучшим доказательством того, что темпы экспорта служат зеркалом конкурентоспособной экономики», особенно с учетом продолжающейся пандемии коронавируса, добавил он.

Экстраверсия означает «создание богатства», которое затем разделяется греческим обществом, что является ключевым аспектом экономической политики правительства, подчеркнул Мицотакис. Он добавил, что развитие и рост для всех являются синонимами сокращения социального неравенства и «создания большего числа возможностей для тех, кто в этом больше всего нуждается». Кроме того, более высокооплачиваемые рабочие места в конкурентоспособных секторах являются ключом к обращению вспять явления «утечки мозгов», отметил он.

Иностранные инвесторы видят в Греции долгосрочный потенциал для инвестиций с добавленной стоимостью, и это связано с тем фактом, что «Греция вступила на траекторию динамичного развития «в стабильном финансовом климате», отметил премьер-министр Греции и сказал, что Греция «берет кредиты по самым низким процентным ставкам в своей истории, решив серьезные проблемы, связанные с конкурентоспособностью ее экономики в рамках ряда структурных реформ».