Москва, 22 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. С прогнозами министра экономического развития РФ Максима Решетникова о 3-процентном росте реальных доходов населения в 2021 году трудно согласиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

(сс) jambulboy Доходы растут

«С прогнозом Решетникова согласиться довольно сложно. Реальные располагаемые доходы рассчитываются как доходы минус обязательные платежи (кредиты, коммуналка и прочее). Да, экономика продолжает восстанавливаться и расти после снятия пандемических запретов, но этот рост ЦБ сдерживает заметным ужесточением денежно-кредитной политики, — сказал Ковригин. — Размер обязательных платежей растёт из-за инфляции. Каковы факторы такого прогноза заметного повышения реальных располагаемых доходов? Я их не вижу. Да, они могут вырасти благодаря развитию экономики и благоприятной конъюнктуре на нефтяном рынке, но на один-полтора процента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что «ограничения по мигрантам заставили компании опережающими темпами повышать заработные платы российским гражданам».