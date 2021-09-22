Брюссель, 22 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Россия и США в настоящее время находятся в состоянии холодной войны, так считают 59% жителей стран Евросоюза. Итоги соответствующего опроса опубликованы 22 сентября Европейским советом по международным отношениям.

Borgenmagazine.com Флаги США и России

Отрицают существование холодной войны между Россией и США только 16% опрошенных, 25% — затруднились с ответом. Доля тех, кто считает, что холодная война идёт между Россией и ЕС, составляет 44%.

В Польше 44% респондентов считают, что Россия «воюет» с их страной. В Венгрии таковых 4%, а в среднем по ЕС — четверть.

62% опрошенных считают «воюющими» странами США и Китай. Ещё 15% полагают, что холодной войны между ними нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что трёхстороннее партнёрство AUKUS, куда вошли Австралия, Великобритания и США — это очередной военное объединение, направленное против России и КНР.

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