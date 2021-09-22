Варшава, 22 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Около 150 тысяч граждан Белоруссии получили убежище в соседней Польше после подавления белорусских протестов 2020 года. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, выступая на Генассамблее ООН.

Prezydent.pl Анджей Дуда

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По словам польского лидера, бежавшие в Польшу граждане Белоруссии нашли там работу и жилище. Дуда отметил также, что «Польша будет их домом до тех пор, пока они будут считать это целесообразным и необходимым».

Президент Польши в своём выступлении указал на нахождение в белорусских тюрьмах более 650 политзаключённых, «которые просто хотели иметь возможность выбирать самостоятельно» и теперь «сидят по политическим мотивам». Он также в очередной раз обвинил официальный Минск в направлении нелегальных мигрантов в Евросоюз.

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