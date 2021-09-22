Москва, 22 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Темпы экономического роста России выглядят совершенно не впечатляюще, а качество этого роста удручает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал прогнозы ОЭСР, согласно которым рост экономики РФ в 2021 году составит 2,7%, а в 2022 году — 3,4%.

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«Прогноз ОЭСР по поводу роста ВВП России базируется только на конъюнктурных факторах: повышение мирового спроса на сырьё в восстанавливающейся глобальной экономике, особенно на энергоносители, продукцию металлургии и агрохимии — предметы нашего экспорта. Устойчиво высокие цены на нефть и заоблачные цены на газ не могут не учитываться аналитиками. Добавим высокий спрос на зерно при хорошем урожае в России, которая остаётся первым экспортёром пшеницы. Внешнеэкономический фон весьма благоприятный. Но темпы совершенно не впечатляют (нам давно обещан рост с темпом выше среднемирового), а качество роста удручает», — сказал Станкевич.

Как пояснил Станкевич, структура экономики прежняя — сырьевая и затратная, а кредитно-денежная политика сугубо консервативная.

«Никаких фундаментальных факторов устойчивого долгосрочного роста нет и пока не просматривается. Остаётся надеяться на сохранение благоприятной внешней конъюнктуры», — сказал политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одним из важных факторов, который будет влиять на экономический рост РФ, будет стабилизация отношений с Западом.