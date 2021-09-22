Пекин, 22 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Компания MG Motor (принадлежит концерну SAIC Motor) представила концепт Maze. Об этом сообщает пресс-служба компании.

MG Motor MG Maze

Автомобиль MG Maze можно использовать и как игровой симулятор. Модель выделяется необычной формой кузова, крупными колесами и большим числом прозрачных элементов.

Салон машины, который рассчитан на двоих, покрыт поликарбонатным колпаком. Причем купол служит крышей, дверями и окнами и может откидываться назад.

Анатомические кресла новинки установлены на независимых подвесках-«роборуках». Все управление автомобилем выведено на единый сенсорный экран, который располагается на центральной консоли. При этом модель также получила голографический проектор, который создает большой дисплей «парящий в воздухе» перед автомобилем.

Ранее китайский концерн Great Wall представил под маркой WEY на автомобильной выставке в Мюнхене новый концепт-кар, который получил футуристический дизайн.

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