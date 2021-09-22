Чита, 22 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Медики Забайкалья предупредили о скором приходе в регион четвёртой волны COVID-19. Как пояснила 22 сентября заместитель губернатора края Аягма Ванчикова, она будет сопряжена с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому Забайкалью необходим санитарный щит.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы ожидаем четвертую волну коронавируса, и она будет сопряжена с ростом гриппа и ОРВИ. Чтобы защитить население от инфекции, снизить заболеваемость и смертность, особенно среди граждан старше 60 лет, а также уменьшить нагрузку на врачей, необходимо увеличить темпы вакцинации и от гриппа, и от COVID.

В крае создан запас вакцины против коронавирусной инфекции и продолжает поступать вакцина от гриппа», — отметила чиновница, поручив главам муниципальных районов усилить информационную работу с населением по вопросам вакцинации, медикам — активнее проводить прививочную кампанию.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 21 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 632, причём 174 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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