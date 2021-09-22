Киев, 22 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Первый помощник президента Сергей Шефир считает, что главная цель сегодняшнего покушения на него — это запугивание президента страны Владимира Зеленского.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил на брифинге в МВД Украины 22 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Цель — президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать», — заявил Шефир, добавив, что он пострадал, потому что является «другом президента».

Помощник Зеленского заявил, что никаких дел, которые могли вызвать какую-то агрессию, он не вёл.

Напомним, что ранее силовики рассказали подробности покушения на помощника Зеленского.