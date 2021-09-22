Балаково, Саратовская область, 22 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В городе Балаково в отношении двоих сотрудников полиции возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с вымогательством»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, в сентябре замначальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный одного из районных отделов полиции, имея информацию о том, что житель города Балаково планирует приобрести для личного употребления наркотические средства, стали вымогать у него взятку в размере 60 тыс. рублей за нераспространение указанных сведений. Мужчина 8 сентября, опасаясь реализации угроз полицейских, передал им часть требуемой суммы в размере 6 тыс. рублей. Затем он обратился в правоохранительные органы. В рамках оперативных действий 15 сентября мужчина передал сотрудникам оставшуюся сумму в размере 54 тыс. рублей.

В итоге заместителя начальника отдела уголовного розыска и старшего оперуполномоченного отдела полиции задержали. Им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с вымогательством. Злоумышленники заключены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области прошла операция по задержанию сотрудников МВД региона. Задержаны руководитель и работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

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