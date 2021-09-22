Ставрополь, 22 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае стало известно, как распределились депутатские мандаты в краевую думу по итогам выборов по партийным спискам. Большинство из 50 мест в парламенте досталось представителям «Единой России», сообщили в краевом избиркоме.

Prvduma.ru Удостоверение депутата

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Единороссы получили 19 мест в думе Ставрополья. Еще четыре мандата досталось КПРФ, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» получили два места. Напомним, краевой парламент избирается по смешанной системе — 25 голосов в нем делят победители выборной гонки от партийных объединений, еще 25 мест распределяют между самовыдвиженцами и одномандатниками.

Напомним, выборы в парламент Ставропольского края проводились с 17 по 19 сентября 2021 года. Большинство голосов избирателей было отдано за партию «Единая Россия».

Читайте также: В думу Ставрополья по итогам выборов проходят три партии