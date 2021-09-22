Москва, 22 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Мировая экономика научилась жить в коронавирусной реальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы российских властей о том, что мировой спрос на нефть может уже и не восстановиться до уровня 2019 года.

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«Вероятность того, что спрос на нефть не сможет восстановиться до уровня 2019 года, конечно, существует. Однако это пессимистичный сценарий, — сказал Каленов. — В настоящее время спрос на нефть и нефтепродукты растет, и можно выделить несколько основных факторов, стимулирующих спрос. Во-первых, мир научился жить в «ковидной» реальности. Несмотря на четвертую волну коронавируса, экономика большинства стран постепенно восстанавливается. Растет спрос на продукцию многих отраслей, а значит, растут и объемы производства. При этом в производстве около 80% продукции прямо или косвенно задействованы углеводороды, в первую очередь именно нефть».

Во-вторых, как пояснил Каленов, недавние заявления мирового сообщества об удорожании производства солнечной энергии также влияют на спрос.

«Становится очевидным, что переход к низкоуглеродной энергетике будет не таким быстрым, как планировалось, а значит, в ближайшем будущем такие энергоносители, как нефть, вряд ли полностью уйдут в прошлое. Кроме того, оказывают свое влияние и договоренности ОПЕК+. В свою очередь, негативно влиять на спрос в краткосрочном периоде по-прежнему будет интенсивность распространения коронавируса и появление его новых штаммов, а в долгосрочной перспективе — развитие технологий «зеленой» энергетики», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ сможет встроиться в глобальные цепочки производства с высокой долей добавленной стоимости.