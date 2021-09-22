Тбилиси, 22 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Процесс восстановления экономики Грузии был возможен благодаря благополучной для страны ситуации в мире и действий грузинского правительства. Об этом говорится в отчёте МВФ, обнародованном 21 сентября на сайте финансовой организации.

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«Восстановление после пандемии, которое сейчас происходит в Грузии, выиграло от недавнего роста внешнего спроса и значительной финансовой поддержки», — говорится в документе.

По мнению экспертов, устойчивость финансового сектора Грузии обеспечила поддержка государства безработный и семейных граждан, а также льготы для бизнеса. В МВФ рекомендуют реформировать в стране госпредприятия и провести реформы для решения проблем с безработицей.

Кроме того, в специалисты рекомендуют властям Грузии следить за тем, чтобы не было нарушений правил конкуренции среди участников финансового рынка.

Напомним, в первом квартале 2021 года в Грузии был спад ВВП по сравнению с прошлым годом на 4,5%. Этот показатель начал бурно расти с мая. Во втором квартале он вырос почти на 30%.