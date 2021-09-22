Москва, 22 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Теоретически Газпром может нарастить добычу и поставки газа в Европу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«На конференц-звонке менеджмент сообщил, что максимальная добыча компании составляет 1,5 млрд кубометров в день (547,5 млрд кубометров за год), а текущий годовой план лишь немного превышает 510 млрд кубометров.

Дополнительный объём транзитных мощностей через Украину также имеется, но Газпром не спешит его использовать, вероятно, ожидая запуска «Северного потока — 2».

Слова советника Госдепа США реальной опасности для газового гиганта не представляют.

Однако риск антимонопольного расследования со стороны ЕК, чего требуют некоторые европейские депутаты, существует, хотя и не очень высок», — полагает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов для зимы в европейских странах недостаточно.

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