Воронеж, 22 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Запустить водозабор в городе Россошь Воронежской области планируется в ближайшее время, жителям рекомендуют сделать запасы воды, сообщили 22 сентября в администрации Россошанского района.

Администрация Россошанского района Место аварии

«Провал произошел ниже временной наземной канализации, проложенной в августе. В связи с этим принято решение продлить обводную линию, чтобы организовать временный отвод стоков. К 18 часам в Россошь из Воронежа и Новой Калитвы будут доставлены станции перекачивания стоков. В настоящее время идёт монтаж и сварка пластиковых труб на месте. Пропускная способность коллектора частично восстановлена. Запустить водозабор планируется в ближайшее время. Рекомендуем жителям города сделать запас воды, так как восстановительные работы на коллекторе продолжаются», — сообщили в администрации.

Пока жителям обещают подвоз технической воды и раздачу бутилированной питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября из-за очередной аварии на канализационном коллекторе в Россоши (население более 60 тыс. человек) был остановлен городской водозабор. В августе из-за пяти провалов на канализационном коллекторе город оставался без воды несколько дней.