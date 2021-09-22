Бишкек, , 15:16 — REGNUM Киргизстанские власти предлагают провести в 2022 году саммит Центральная Азия — ООН, приурочив мероприятие к 30-летию вступления Киргизии в Организацию объединенных наций. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в ходе онлайн-выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мероприятие предлагаем организовать в сроки проведения очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Прошу председателя Генеральной ассамблеи ООН и генерального секретаря ООН предусмотреть свое участие в графиках работы на следующий год», — сказал он.

Также Жапаров сообщил, что Киргизия выдвинула свою кандидатуру в Совет ООН по правам человека на 2023 — 2025 годы и в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027 — 2028 годы.

«Призываю все государства-члены Организации оказать нам поддержку на выборах. Наша страна заинтересована и всегда готова вносить вклад в международные усилия для решения общих проблем человечества», — резюмировал президент Киргизии.

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