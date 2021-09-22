Москва, , 15:51 — REGNUM Правительству Курганской области необходимо в срочном порядке решать ряд наболевших проблем в медицине, коммунальной сфере и демографии. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Валентина Матвиенко (сс)Совет Федерации ФС РФ

Матвиенко отметила изношенную коммунальную инфраструктуру в Зауралье.

«Водопровод — это качество воды. Ещё 30% населения региона не имеет доступа к качественному водоснабжению. Общественный транспорт. Сколько можно на этих ПАЗиках возить людей? Уже не 90-е годы. Вадим Михайлович, займитесь!», — обратилась к главе региона Вадиму Шумкову председатель Совфеда в рамках «Часа субъекта РФ».

Кроме того, Матвиенко назвала огорчительной демографическую ситуацию в Курганской области.

«Смертность превышает рождаемость. Вроде бы средства федеральные и региональные выделяются на поддержку демографии. Надо разобраться, почему не рожают. И вместе с тем надо разбираться с причинами смертности и уменьшать их. Мне кажется, что модернизация которая прошла уже и будет вестись в медицинских учреждениях региона, позволит осовременить медицинские учреждения. Нехватка медицинских кадров — это очень серьёзный фактор. Смелее переходите на целевую подготовку кадров», — посоветовала Матвиенко Шумкову.

Спикер Совфеда при этом отметила, что вышеуказанные проблемы в Зауралье копились десятилетиями и требуют поддержки федерального центра.

«Совет Федерации готов поддержать все ваши обращения, предложения. На нас вы можете рассчитывать», — обнадёжила правительство Курганской области Матвиенко.

Напомним, с 20 по 22 сентября в Совете Федерации РФ проходят дни Курганской области.

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