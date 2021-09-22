Барнаул, 22 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 632, причём 174 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 58 982 пациента (+114 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1375 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 118 находятся в тяжёлом состоянии (+8 за сутки), 36 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-3 сутки).

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