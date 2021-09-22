Пермь, 22 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о причинах трагедии в Перми. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 21 сентября.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн в платье

Екатерина Мизулина считает, что «пропаганда деструктива» и современные лидеры общественных мнений способствуют происхождению трагедий, подобных стрельбе в Пермском государственном университете. «Если мы на государственном уровне не прекратим… пропаганду наркотиков, насилия, проституции… через всяких моргенштернов и подобных уродов, то трагедии будут повторяться в будущем», — пишет Мизулина.

ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября 2021 года Тимур Б. устроил стрельбу в здании Пермского государственного университета. В результате его действий погибли шесть человек, 43 человека пострадали.