Вашингтон, 22 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. США значительно отстают от России и Китая по развитию гиперзвукового оружия, этим крайне недовольны в американских ВВС. Об этом пишет издание Air Force Magazine, ссылаясь на слова министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла.

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По словам Кендалла, ему «предельно ясно», как Россия и Китай намерены применить свои гиперзвуковые ракеты.

«Они движутся очень быстро <…> и отлично понимают, зачем им это нужно», — подчеркнул министр.

Американские военные, отметил он, должны сначала понять, что именно им нужно поражать гиперзвуковым оружием, а затем объяснить, почему такой способ экономичнее всего.

Кендалл сообщил также, что по мере развития программы будет построена и промышленная база, необходимая для создания ракет.

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