Ярославль, 22 сентября 2021, 15:09 — REGNUM Комиссии муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, проверила на конфликт интересов трех депутатов муниципалитета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет председателя комиссии Олега Ненилина.
Глава комиссии по запретам отчитался перед депутатами муниципалитета на пленарном заседании 22 сентября. По словам Олега Ненилина комиссия разбирала возможный конфликт интересов у трех депутатов муниципалитета.
«30 июля было проведено заседание комиссии в связи с поступившим уведомлением о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов депутата муниципалитета Романа Галагаева. По итогам проверки уведомления, представленного депутатом, принято решение об отсутствии конфликта интересов при осуществлении им своих полномочий», — отчитался Олег Ненилин.
Председатель комиссии по запретам уточнил, что проверка на возможный конфликт никак не связана с участием депутата Романа Галагаева в оргкомитете по общественному обсуждению проекта «Павловской рощи». Обращение касалось личной истории депутата.
Также комиссия рассмотрела обращение застройщика будущего мебельного центра «МебельМаркт» на предмет конфликта интересов у двух депутатов муниципалитета.
«2 сентября было проведено заседание комиссии в связи с поступлением информации, содержащейся в обращениях ООО «МСИ» в отношении депутатов муниципалитета Каширина и Малютина. Комиссией принято решение об отсутствии оснований для проведения проверки в отношении депутатов и направлении обращения ООО «МСИ» в прокуратуру города Ярославля. Отказ в рассмотрении был связан с тем, что коммерческие организации не являются источником информации для проведения проверки в рамках нашей комиссии», — подчеркнул Олег Ненилин.
Муниципалитет принял отчет председателя комиссии к сведению.
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