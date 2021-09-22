Ярославль, 22 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Комиссии муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, проверила на конфликт интересов трех депутатов муниципалитета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет председателя комиссии Олега Ненилина.

City-yaroslavl.ru Олег Ненилин

Глава комиссии по запретам отчитался перед депутатами муниципалитета на пленарном заседании 22 сентября. По словам Олега Ненилина комиссия разбирала возможный конфликт интересов у трех депутатов муниципалитета.

«30 июля было проведено заседание комиссии в связи с поступившим уведомлением о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов депутата муниципалитета Романа Галагаева. По итогам проверки уведомления, представленного депутатом, принято решение об отсутствии конфликта интересов при осуществлении им своих полномочий», — отчитался Олег Ненилин.

Председатель комиссии по запретам уточнил, что проверка на возможный конфликт никак не связана с участием депутата Романа Галагаева в оргкомитете по общественному обсуждению проекта «Павловской рощи». Обращение касалось личной истории депутата.

Также комиссия рассмотрела обращение застройщика будущего мебельного центра «МебельМаркт» на предмет конфликта интересов у двух депутатов муниципалитета.

«2 сентября было проведено заседание комиссии в связи с поступлением информации, содержащейся в обращениях ООО «МСИ» в отношении депутатов муниципалитета Каширина и Малютина. Комиссией принято решение об отсутствии оснований для проведения проверки в отношении депутатов и направлении обращения ООО «МСИ» в прокуратуру города Ярославля. Отказ в рассмотрении был связан с тем, что коммерческие организации не являются источником информации для проведения проверки в рамках нашей комиссии», — подчеркнул Олег Ненилин.

Муниципалитет принял отчет председателя комиссии к сведению.