Челябинск, , 15:08 — REGNUM Вице-спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Павлов покидает региональный парламент. Об этом он заявил своим коллегам на заседании одного из комитетов.

Госдума

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Такое решение вызвано тем, что ранее он победил на выборах в Госдуму по Челябинскому округу. Депутат намерен сосредоточиться на работе в нижней палате Федерального Собрания.

Отметим, Павлов был избран в Заксобрание по Троицкому избирательному округу № 25 от «Единой России». Теперь по его территории предстоят довыборы.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоялись 17−19 сентября.