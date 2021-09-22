Иркутск, 22 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 22 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4838 человек, причём 13 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 106 430 человек (+374 за сутки). Госпитализированы 1839 (-20 за сутки). Выздоровели 95 774 пациента (+468 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 432 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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