Москва, 22 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Информация о том, что пенсии в России будут проиндексированы примерно на 5,9%, безусловно, обрадует многих нынешних и будущих пенсионеров. Но в основном тех, кто не умеет считать или совсем не следит за ценниками в магазинах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

24rus.ru Подсчет пенсии

«Среди последних — или те, кто абсолютно не разбирается в динамике инфляции, или те, кому это совершенно неважно в силу иных, куда боле весомых доходов.

Дело в том, что индекс потребительских цен, то есть уровень инфляции, официально рассчитываемый Росстатом, составляет сейчас 6,68% (по итогам июля он был равен 6,64%, в июне — 6,5%, а в мае, соответственно, — 6%, то есть цены продолжают стремительно расти).

Более того, наблюдаемая инфляция, рассчитываемая на основе опросов граждан и куда более близкая к истине, нежели данные Росстата, составляет сейчас примерно 16,5%. И пока не слишком много оснований полагать, что индекс потребительских цен начнет в скором времени снижаться.

Так, «борщевой набор», традиционно заметно дешевеющий в августе-сентябре, в этом году практически не стал дешевле, а сейчас уже снова вернулся к достаточно стремительному росту.

Так что индексирование пенсий на величину, меньшую, чем составляет инфляция, не только не делает российских пенсионеров богаче, а наоборот — стабильно снижает их качество жизни.

Вдвойне печально, что цифры индексации пенсий запланированы ниже уровня инфляции не только на 2022 год, но и на два последующих года», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%, а средний размер выплаты составит 18,5 тыс. руб., заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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