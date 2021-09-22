Чебоксары, 22 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Чувашии стали чаще болеть ОРВИ. В целом по республике заболеваемость выросла за неделю в 1,5 раза, в Чебоксарах — в два раза. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

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По данным ведомства, за последнюю неделю в республике официально зарегистрировано 9035 больных ОРВИ, что в 1,5 раза выше по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольший рост отмечен среди детей в возрасте от семи до 14 лет — за указанный период произошёл двукратный рост. Среди взрослых заболеваемость выросла в 1,4 раза.

Выше, чем в среднем по Чувашии, заболеваемость ОРВИ была в Чебоксарах (рост в 1,5 раза), Шумерле (на 33,6%), Канаше (на 17,5%) и в Цивильском районе (на 30,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в условиях пандемии коронавируса действует масочный режим. Напомним, что с начала пандемии в республике официально выявлено 33 317 случаев заражения коронавирусом, вылечились 30 174 человек, скончались 2230 ковидных больных.