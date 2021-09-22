Липецк, 22 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Директор Липецкого техникума общественного питания 21 сентября оставила свою должность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ian Burt Увольнение

Увольнение директора последовало за скандалом с видеозаписью, на которой зафиксировано избиение девушки. Как позже выяснит полиция, все герои ролика — учащиеся техникума.

В ближайшее время педсовет учебного заведения рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учёбы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в деле разбираются полиция, следователи, прокуратура и специалисты регионального управления образования и науки.