Екатеринбург, 22 сентября 2021, 15:12 — REGNUM Член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий готов сменить кресло сенатора на место в региональном Законодательном собрании. Об этом заявил журналистам помощник Чернецкого Константин Пудов.
Пудов заявил «Областной газете», что сенатора устроят оба варианта — остаться на посту сенатора или перейти в Заксобрание.
Чернецкий «готов работать на благо Екатеринбурга и Свердловской области на том посту, на котором будет наиболее востребован», цитирует издание Пудова.
В местных СМИ предполагают, что сменщиком Чернецкого на посту сенатора может стать первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе подвели итоги выборов в Заксобрание.
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